Кожного ранку ми чистимо зуби та вже не можемо уявити свій день без цього ритуалу. Але коли саме варто чистити зуби, щоб старання не були марними?

Зуби повинні бути чистими, коли ви виходите з дому на цілий день – це головне правило. Про те, коли саме варто чистити зуби – до чи після сніданку – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Коли варто чистити зуби

Після сніданку чистити зуби потрібно обов'язково. Але останні дослідження показали, що відразу після прийому їжі чистити зуби – не рекомендується. Особливо, якщо це була кисла їжа або солодощі. Для початку потрібно, щоб кислота була нейтралізована слиною, а потім вже можна і очищати зуби від залишків їжі.

Бажано чистити зуби через 30 – 60 хвилин після прийому їжі. А відразу після їжі можна пожувати жуйку з ксилітом і без цукру або полоскати порожнину рота простою водою. Тому плануйте сніданок так, щоб було трохи часу на відновлення pH балансу в порожнині рота.

Чи варто чистити зуби до сніданку

Якщо ввечері ви добре почистили зуби перед сном, то зранку вони настільки ж чисті.

Але, якщо вранці ви відчуваєте скупчення нового нальоту на зубах, то вам потрібно звернути увагу на те, як ви чистите зуби. Можливо вам потрібно змінити або доповнювати арсенал засобів по догляду за зубами.

Якщо скупчення нальоту на зубах зранку завдає дискомфорт, то варто перед сніданок почистити зуби.

Ви почистили зуби до сніданку, то після сніданку їх все одно обов'язково потрібно добре й якісно очистити. Просто прополоскати мало.



Після сніданку потрібно обов'язково чистити зуби / Фото: omycotton.com

Загалом, зуби потрібно чистити хоча б двічі на день, проте сам процес повинен тривати не менш ніж 2 хвилини. Від тривалості чистки зубів залежить ефективність очищення ротової порожнини, і чим краще ви їх почистите, тим менший ризик виникнення карієсу та хвороб ясен.

Як правильно чистити зуби: інструкція

Розташуйте щітку під кутом 45 градусів до ясен і робіть обертальні вимітальні рухи від ясен до зуба. Головне, це робити не швидко та обережно, щоб не пошкодити ясна. М’якими рухами назад очистіть зовнішню, внутрішню та жувальну поверхні кожного зуба. Для кращого ефекту користуйтеся зубною ниткою. Також щіткою очистить поверхню язика – це освіжає подих і на язику не скупчується наліт.



Чистити зуби необхідно вимітаючими рухами / Фото: irrigators.com.ua