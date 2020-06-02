Часто діти відчувають страх перед лікарнею та візитом до медиків, особливо, коли справа доходить до уколів. Для того, щоб заспокоїти малюка і підготувати до щеплення, є низка порад.

У Центрі громадського здоров'я України повідомили, що станом на 1 травня 2020 року в Україні провели понад 85 тисяч щеплень новонародженим проти туберкульозу вакциною БЦЖ, більш ніж 70 тисяч щеплень від поліомієліту дітям до року, понад 70 тисяч щеплень АКДП вакциною для профілактики дифтерії, кашлюку, правця дітям до року.

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Будь-яке порушення планової вакцинації, навіть на короткий період, призведе до спалахів вакцинокерованих інфекцій,

– нагадали у пресслужбі. Як підготувати дитину до вакцинації Візьміть із собою улюблену іграшку чи річ дитини, а також ковдру, якою вона вкривається.

Поясніть дітям шкільного віку, для чого потрібна вакцинація.

Не лякайте дітей уколами . Не кажіть, що у разі поганої поведінки, відведете їх на укол.

. Не кажіть, що у разі поганої поведінки, відведете їх на укол. Час від часу нагадуйте дітям, що вакцини допомагають організму та захищають його.

Будьте чесні. Поясніть, що під час уколу дитина відчує, ніби їх ущипнули або вжалили.

Залучайте до розмови із дитиною усю родину, особливо старших братів чи сестер.

Календар профілактичних щеплень

Раніше сімейний лікар Діна Крилова розповіла в ексклюзивному коментарі для Здоров’я 24, чи справді потрібно здавати аналізи перед щепленням

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З точки зору доказової медицини, доцільності й законодавчо – здавати будь-які аналізи та проводити обстеження не потрібно.

Чому ж лікарі масово призначають обстеження перед вакцинацією

1️. Лікар перестраховується. Якщо у дитини після вакцинації буде щось погане, навіть не пов‘язане безпосередньо зі щепленням, лікар знімає з себе звинувачення.

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Але тут є одне "але" – дитина може бути повністю здорова, але аналіз може показати незначну зміну якогось показника.

І тут починаєтесь пошук і/або лікування неіснуючої хвороби. Лікарі направляють батьків до вузьких спеціалістів, доздають аналізи, батьки тривожаться, витрачаються фінанси й час. А головне — вакцинація не проводиться!

2️. Під тиском антивакцинаторів та правозахисних органів лікар краще призначить обстеження перед вакцинацією, ніж ні.

3️. Низький рівень освіти українських лікарів.



Протипоказання до вакцинації

Які обстеження перед щепленням проводити не потрібно:

Загальний аналіз крові Загальний аналіз сечі Консультація вузьких спеціалістів — невролога, імунолога, алерголога і т.д. УЗІ тимуса, нейросонограма і т.і.

Як підготуватися до вакцинації

Перш, ніж робити щеплення, необхідна консультація педіатра або сімейного лікаря в день вакцинації.



Що повинен зробити лікар перед вакцинацією

Після проведення щеплення – стежте за дитиною/собою. При підвищенні температури потрібно дати жарознижувальне без вмісту аспірину.

На що потрібно звернути увагу після щеплення