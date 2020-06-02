Часто дети испытывают страх перед больницей и визитом к медикам, особенно, когда дело доходит до уколов. Для того, чтобы успокоить малыша и подготовить к прививке, есть ряд советов.

В Центре общественного здоровья Украины сообщили, что по состоянию на 1 мая 2020 года в Украине провели более 85 тысяч прививок новорожденным против туберкулеза вакциной БЦЖ, более чем 70 тысяч прививок от полиомиелита детям до года, более 70 тысяч прививок АКДС вакциной для профилактики дифтерии, коклюша, столбняка детям до года.

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Любое нарушение плановой вакцинации, даже на короткий период, приведет к вспышкам вакциноуправляемых инфекций,

– напомнили в пресс-службе.

Как подготовить ребенка к вакцинации

Возьмите с собой любимую игрушку или вещь ребенка, а также одеяло, которым он укрывается.

Объясните детям школьного возраста, для чего нужна вакцинация.

Не пугайте детей уколами. Не говорите, что в случае плохого поведения, отведете их на укол.

Время от времени напоминайте детям, что вакцины помогают организму и защищают его.

Будьте честны. Объясните, что во время укола ребенок почувствует, будто их ущипнули или ужалили.

Привлекайте к разговору с ребенком всю семью, особенно старших братьев или сестер.



Календарь профилактических прививок Ранее семейный врач Дина Крылова рассказала в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24, действительно ли нужно сдавать анализы перед прививкой

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С точки зрения доказательной медицины, целесообразности и закона – сдавать какие-либо анализы и проводить обследования не нужно.

Почему же врачи массово назначают обследование перед вакцинацией

1. Врач перестраховывается. Если у ребенка после вакцинации будет что-то плохое, даже не связанное непосредственно с прививкой, врач снимает с себя обвинения.

Но здесь есть одно "но" – ребенок может быть полностью здоров, однако анализ может показать незначительное изменение какого-либо показателя.

И здесь начинаетесь поиск и/или лечение несуществующей болезни. Врачи направляют родителей к узким специалистам, досдают анализы, родители тревожатся, тратятся финансы и время. А главное — вакцинация не проводится!

2. Под давлением антивакцинаторов и правозащитных органов врач лучше назначит обследование перед вакцинацией, чем нет.

3. Низкий уровень образования украинских врачей.



Противопоказания к вакцинации

Какие обследования перед прививкой проводить не нужно:

Общий анализ крови Общий анализ мочи Консультация узких специалистов - невролога, иммунолога, аллерголога и т. д. УЗИ тимуса, нейросонограмма и т. д.

Как подготовиться к вакцинации

Прежде, чем делать прививку, необходима консультация педиатра или семейного врача в день вакцинации.



Что должен сделать врач перед вакцинацией

После проведения прививки – следите за ребенком/собой. При повышении температуры нужно дать жаропонижающее без содержания аспирина.

На что нужно обратить внимание после прививки

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