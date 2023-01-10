В яких продуктах містяться калій та натрій

Калій міститься переважно у фруктах (наприклад, бананах), у листовій зелені, бобах, горіхах, молочних продуктах та крохмалистих овочах. Він допомагає розслабити кровоносні судини, збільшує виведення натрію та знижує кров'яний тиск.

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Натрій ми переважно споживаємо з кухонною сіллю, вирахувати споживання якої буває важко. Крім того, що ми самі солимо їжу, деяка її кількість міститься у повсякденних харчах. Наприклад, у напівфабрикатах і фастфуді, солі неконтрольовано багато.

Нове дослідження впливу солі

Щоб оцінити зв'язок натрію та калію з ризиком серцево-судинних захворювань, фахівці вивчили проби сечі більш ніж 10 тисяч здорових людей. Аналізи бралися кілька разів на добу – такий метод оцінки вважається найбільш надійним. Вчених цікавило кількість калію та натрію у зразках, а також частота серцево-судинних захворювань у піддослідних. За весь час дослідження (майже 9 років) було зафіксовано 571 серцево-судинну подію, таких як інсульти, інфаркти та інші небезпечні стани.

Калій зменшує негативну дію смолі

Після врахування великої кількості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань виявилося, що на підвищений ризик мають люди, які вживають від 2 до 6 грамів натрію на добу (у 2,5 г солі міститься приблизно 1 г натрію). При цьому ризик зростав на 18% із кожною зайвою тисячею міліграм. Однак зі збільшенням споживання калію призводить до зниження цього ризику на 18% з кожною тисячею міліграм.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день та підвищити споживання калію до хоча б 3,5 грама. При цьому більшість людей споживає в середньому від 9 – 12 грамів солі на добу. Відмова від надмірного споживання солі дозволить уникнути 2,5 мільйона смертей на рік. Для порівняння, за 2020 рік у світі 1,8 мільйона людей померли від коронавірусу.