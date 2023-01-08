Для чого застосовують нітрити

Нітрити та нітрати – ключові консерванти, що використовуються при виробництві ковбасних виробів. У 2015 році Міжнародна агенція з вивчення раку (IARC), дослідницька організація ВООЗ, класифікувала перероблене м'ясо як канцероген І групи. Експерти агентства пов'язали дієти з високим вмістом переробленого м'яса зі значно підвищеним ризиком розвитку кількох видів раку.

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З того часу дослідження були зосереджені саме на взаємозв'язку між нітритами та раком. На відміну від деяких попередніх досліджень, у яких тварин годували незвичайно великими дозами нітритів, вчені перевірили помірнішу дієту з додаванням хімічних речовин.

Нітрити викликають рак

Протягом восьми тижнів мишей годували сосисками з нітритами, ковбасою чи свининою без хімікатів. Лише 15% всього раціону тварин складалося зі свинини, з нітритами чи без. А у попередніх дослідженнях використовувалися моделі харчування, де було 50% переробленого м'яса та більше.

Результати показали, що у мишей, які їли сосиски, було набагато більше пухлин, ніж у контрольної групи. Кріс Елліот, директор Інституту глобальної безпеки харчових продуктів у Королівському університеті, заявив, що результати дослідження підтверджують зв'язок між нітритами та раком. Він стверджує, що використання нітритів у харчових продуктах треба заборонити. Їх легко замінити натуральними, безпечнішими альтернативами.