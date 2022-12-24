Імунотерапія раку

Імунотерапія раку інгібіторами імунних контрольних точок є перспективним новим терапевтичним підходом, який працює завдяки посиленню здатності імунної системи боротися зі злоякісними клітинами.

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Утім, у багатьох випадках навіть він виявляється недієвим. Імунотерапії протистоїть, наприклад, накопичення клітин, які пригнічують протиракові імунні процеси. Вчені з Університету Колорадо знайшли потенційний спосіб подолати цю перешкоду, доповнивши імунотерапію хімієтерапією.

Нова комбінація препаратів

Оскільки клітини, які заважають працювати імунотерапії, є молодими, вчені припустили, що допомогти може сприяння їхній зміні. Таку здатність показав, наприклад, препарат третиноїн – похідна речовина вітаміну А, яку вже застосовують для лікування лейкемії. Тож вчені випробували комбінацію з інгібітора імунних контрольних точок пембролізумабу та третиноїну на 24 пацієнтах з IV стадією меланоми з метастазами.

Пацієнти добре перенесли терапію. Побічні дії від добавки третиноїну якщо були, то переважно у вигляді головного болю, втоми чи нудоти. За 15 місяців спостережень у 71% пацієнтів (у 17 людей) помітили позитивну реакцію на комбіновану терапію, яка проявлялася у зменшенні метастатичних пухлин, а у 50% пацієнтів удалося взагалі усунути прояви раку, досягнувши ремісії. 80% учасників проживали щонайменше рік. Ці результати вищі, ніж попередні, у яких тестували лише пембролізумаб.