Мієлома, також відома як рак кісткового мозку, є однією з найпоширеніших форм раку. Практично у всіх пацієнтів, які отримують традиційне лікування цієї форми раку, він повертається.

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Нові експериментальні ліки

Дослідники з онкологічного відділення Інституту раку Тіша на горі Синай у США випробували нове лікування препаратом талкветамаб на 288 пацієнтах. У 73% учасників пухлини значно зменшилися або навіть зникли.

Усі учасники дослідження мали поганий прогноз та були на пізній стадії раку або не мали бажаного ефекту від попереднього лікування. Талкветамаб був протестований у першій та другій фазі досліджень.

Дослідження фази 1 встановило дві рекомендовані дози, які були протестовані під час дослідження фази 2. Усі учасники дослідження раніше отримували принаймні три різні терапії без досягнення тривалої ремісії, що свідчить про те, що талкветамаб може дати нову надію пацієнтам. з множинною мієломою, що важко піддається лікуванню.

Побічні ефекти

Побічні ефекти були відносно частими, але зазвичай легкими. Приблизно у трьох чвертей пацієнтів спостерігався синдром вивільнення цитокінів, який проявляється сукупністю симптомів, включаючи лихоманку, типову для імунотерапії.

Близько 60% відчули побічні ефекти, пов’язані зі шкірою, такі як висипання, близько половини повідомили про зміни смаку, а приблизно половина повідомили про проблеми з нігтями. Дослідники сказали, що дуже небагато пацієнтів (від 5 до 6%) припинили лікування талкветамабом через побічні ефекти.

Майже всі пацієнти з мієломою, які отримують стандартну терапію, постійно рецидивують. Пацієнти, які мають рецидив або стають стійкими до всіх затверджених методів лікування множинної мієломи, мають поганий прогноз, тому терміново необхідні додаткові методи лікування. Це дослідження, хоч і випробування на ранній фазі, призначене для виявлення переносимості та визначення безпечної дози, є важливим кроком у цьому напрямку.