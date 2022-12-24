Иммунотерапия рака

Иммунотерапия рака ингибиторами иммунных контрольных точек является перспективным новым терапевтическим подходом, работающим благодаря усилению способности иммунной системы бороться со злокачественными клетками.

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Впрочем, во многих случаях даже он оказывается недейственным. Иммунотерапия противостоит, например, накоплению клеток, подавляющих противораковые иммунные процессы. Ученые из Университета Колорадо нашли потенциальный способ преодолеть это препятствие, дополнив иммунотерапию химиотерапией.

Новая комбинация препаратов

Поскольку клетки, мешающие работать иммунотерапии, молоды, ученые предположили, что помочь может способствовать их изменению. Такую способность показал, например, препарат Третиноин – производное вещество витамина А, которое уже применяют для лечения лейкемии. Ученые испытали комбинацию с ингибитора иммунных контрольных точек пембролизумаба и третиноина на 24 пациентах с IV стадией меланомы с метастазами.

Пациенты хорошо перенесли терапию. Побочные действия от добавки третиноина если были, то преимущественно посредством головной боли, усталости или тошноты. За 15 месяцев наблюдений у 71% пациентов (у 17 человек) заметили положительную реакцию на комбинированную терапию, которая проявлялась в уменьшении метастатических опухолей, а у 50% пациентов удалось вообще устранить проявления рака, достигнув ремиссии. 80% участников проживали не менее года. Эти результаты выше, чем предыдущие, в которых тестировали только пембролизумаб.