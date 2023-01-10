В каких продуктах содержатся калий и натрий

Калий содержится преимущественно во фруктах (например, бананах), листовой зелени, бобах, орехах, молочных продуктах и крахмалистых овощах. Он помогает расслабить кровеносные сосуды, увеличивает выведение натрия и снижает кровяное давление.

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Натрий мы преимущественно употребляем в пищу с поваренной солью, вычислить потребление которой бывает трудно. Кроме того, что мы сами солим пищу, некоторое ее количество содержится в повседневной пище. К примеру, в полуфабрикатах и фастфуде, соли неконтролируемо много.

Новое исследование влияния соли

Чтобы оценить связь натрия и калия с риском сердечно-сосудистых заболеваний, специалисты изучили пробы мочи более 10 тысяч здоровых людей. Анализы принимались несколько раз в сутки – такой метод оценки считается наиболее надежным. Ученых интересовало количество калия и натрия в образцах, а также частота сердечно-сосудистых заболеваний у испытуемых. За все время исследования (около 9 лет) было зафиксировано 571 сердечно-сосудистое событие, таких как инсульты, инфаркты и другие опасные состояния.

Калий уменьшает отрицательное действие смоли

После учета большого количества факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний оказалось, что повышенный риск имеют люди, употребляющие от 2 до 6 граммов натрия в сутки (в 2,5 г соли содержится примерно 1 г натрия). При этом риск рос на 18% с каждой лишней тысячей миллиграмм. Однако с увеличением потребления калия приводит к снижению этого риска на 18% с каждой тысячей миллиграммов.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует потреблять не более 5 грамм соли в день и повысить потребление калия до хотя бы 3,5 грамма. При этом большинство людей потребляют в среднем от 9 – 12 граммов соли в сутки. Отказ от чрезмерного потребления соли позволит избежать 2,5 миллионов смертей в год. Для сравнения, за 2020 год в мире 1,8 миллиона человек скончались от коронавируса.