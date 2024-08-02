Дослідження показало, що після 10 днів недосипання робота головного мозку не може повністю нормалізуватись навіть через тиждень.
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Як відновитись після недосипу
- Для компенсації браку сну корисно висипатися у вихідні дні. Хоча не зовсім ясно, чи це допомагає повністю "розрахуватися" з недосипом, дослідження за участю 43 тисяч осіб показало, що такий підхід може знизити ризик смертності та сприяти нормалізації обміну речовин.
- Короткочасний денний сон тривалістю від 10 до 20 хвилин може допомогти залишатися бадьорим протягом дня, покращити пам'ять та розумові здібності.
- При недосипанні важливо стежити за рівнем гідратації, тому що брак сну може призвести до зневоднення, а це негативно впливає на всі системи організму. Вживання достатньої кількості рідини допоможе почуватися краще.
- Правильне харчування також відіграє ключову роль, оскільки недосипання часто призводить до погіршення дієти та збільшення споживання шкідливих продуктів. Здорове харчування допоможе мінімізувати можливу шкоду.
- Проведення часу на свіжому повітрі допомагає відновити циркадні ритми та покращити якість нічного сну.
- Кава може тимчасово допомогти зберегти бадьорість, але не замінить повноцінного відновлення сну.
Як налагодити сон
Виспатися лише вихідних і кілька разів подрімати під час перерви на роботі може виявитися недостатньо, щоб "сплатити борг перед сном". Для відновлення може знадобитися час. Важливо простежити, щоб у майбутньому ефекти недосипання не накопичувалися. Для цього:
- Дотримання чіткого розкладу сну та поступову зміну його за необхідності.
- Створення ритуалу відходу до сну, включаючи зменшення освітлення та відмову від електронних пристроїв за пів години до сну.
- Підтримка активного способу життя протягом дня, уникнення кофеїну перед сном та скорочення часу, проведеного перед екранами увечері.
- Оптимізація умов у спальні для комфортного сну, включаючи температуру, рівень шуму та світла, а також комфорт ліжка.