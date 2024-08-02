Исследование показало, что после 10 дней недосыпания работа головного мозга не может полностью нормализоваться даже через неделю.

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Как восстановиться после недосыпания

Для компенсации недостатка сна полезно высыпаться в выходные дни. Хотя не совсем ясно, помогает ли это полностью "рассчитаться" с недосыпом, исследование с участием 43 тысяч человек показало, что такой подход может снизить риск смертности и способствовать нормализации обмена веществ. Кратковременный дневной сон продолжительностью от 10 до 20 минут может помочь оставаться бодрым в течение дня, улучшить память и умственные способности. При недосыпании важно следить за уровнем гидратации, потому что недостаток сна может привести к обезвоживанию, а это негативно влияет на все системы организма. Употребление достаточного количества жидкости поможет чувствовать себя лучше. Правильное питание также играет ключевую роль, поскольку недосыпание часто приводит к ухудшению диеты и увеличению потребления вредных продуктов. Здоровое питание поможет минимизировать возможный вред. Проведение времени на свежем воздухе помогает восстановить циркадные ритмы и улучшить качество ночного сна. Кофе может временно помочь сохранить бодрость, но не заменит полноценного восстановления сна.

Как наладить сон

Выспаться только на выходных и несколько раз вздремнуть во время перерыва на работе может оказаться недостаточно, чтобы "оплатить долг перед сном". Для восстановления может потребоваться время. Важно проследить, чтобы в будущем эффекты недосыпания не накапливались. Для этого: