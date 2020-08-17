Аносмія (втрата нюху) зачіпає практично всі сторони життя – від повсякденних турбот про особисту гігієну до проблем в сексуальності й особистому житті.

Детально проблеми, з якими стикаються люди без нюху, показало дослідження Університету Східної Англії, опубліковане в Clinical Otolaringology.

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Від втрати нюху страждають близько 5% людей у світі. Його можуть спровокувати інфекції, травми, неврологічні захворювання (наприклад, хвороба Альцгеймера) або приймання лікарських препаратів.

Дослідження, в якому взяли участь 71 осіб з аносмією у віці від 31 до 80 років, виявило в учасників широкий спектр погіршень якості життя. Серед них були негативний емоційний стан, почуття ізоляції, порушення взаємин і рутинної діяльності, вплив на фізичне здоров'я. Всі ці проблеми посилюються відсутністю розуміння розладу у лікарів.

Як живуть люди без нюху

Вчені виявили, що основною причиною для занепокоєння і збентеження була особиста гігієна, оскільки учасники не відчували свого запаху. А батьки маленьких дітей не могли зрозуміти, коли необхідно змінити підгузок.

Велика проблема пов'язана зі сприйняттям небезпеки – нездатністю відчувати запах згорілої їжі, газу або диму.

Значущою проблемою виявилася нездатність асоціювати запахи зі щасливими спогадами. Також дослідники відзначили негативний вплив аносмії на відносини, починаючи від проблем зі спільним прийманням їжі до втрати інтимної близькості.

Більшість пацієнтів з втратою нюху також не відчуває смак. Багато хто з учасників дослідження втратили інтерес до їжі і її приготування. Одні з них патологічно худнули через відсутність апетиту, тоді як інші набирали вагу, з'їдаючи більше продуктів з низькою харчовою цінністю і високим вмістом жирів, солі й цукру.