Втрата нюху (аносмія) є одним з головних симптомів коронавірусу. Нарешті вчені з'ясували основні механізми втрати нюху у пацієнтів із COVID-19 завдяки чому визначили, чи може цей симптом перерости у хронічне захворювання.

Хронічна аносмія є досить небезпечним явищем, адже часто викликає різноманітні проблеми психічного та соціального здоров'я, зокрема депресію та тривожність. Дослідження, описане у Science Advance, проливає світло на причину появи аносмії у пацієнтів з коронавірусом та розповідає, чи є цей симптом приводом для хвилювання.

Цікаво Ліки, які підвищують ризик смертності у випадку COVID-19

Більшість пацієнтів із COVID-19 відчувають аносмію. Аналізи електронних медичних записів свідчать про те, що в інфікованих людей втрата нюху відчувається у 27 разів частіше, ніж температура, кашель або проблеми з диханням.

Деякі дослідження також говорять про те, що аносмія при COVID-19 відрізняється від аносмії, спричиненої іншими вірусними інфекціями (навіть іншими коронавірусами).

До прикладу, багато вірусів викликають проблеми з верхніми дихальними органами, наприклад закладеність носа, внаслідок чого люди і перестають відчувати запахи. Натомість деякі пацієнти з COVID-19 відчувають аносмію без нежитю та схожих симптомів.

Чому при COVID-19 зникає нюх і чи може це стати хронічним

Міжнародна команда дослідників під керівництвом неврологів з Гарвардської медичної школи визначила типи нюхових клітин, найбільш вразливих до інфікування SARS-CoV-2. Цікаво, що сенсорні нейрони, які передають запах до мозку, не входять до їх числа.

Дослідники виявили, що нюхові сенсорні нейрони не експресують ген, який кодує білок рецепторів АСЕ2.

АСЕ2 – що це? Білок, який вірус SARS-CoV-2 використовує для того, аби проникнути в клітини людини

Натомість АСЕ2 експресується в клітинах, які забезпечують метаболічну та структурну підтримку нюхових сенсорних нейронів, а також певних популяцій стовбурових клітин та клітин судин.

Отримані дані свідчать про те, що інфекція нейронних типів клітин може бути причиною аносмії у пацієнтів із COVID-19.

Наші результати свідчать про те, що новий коронавірус змінює нюх у пацієнтів не заражаючи нейрони, а впливаючи на функцію опорних клітин,

– сказав старший автор дослідження Сандіп Роберт Датта.

Це означає, що в більшості випадків інфекція SARS-CoV-2 навряд чи назавжди пошкодить нюхові нервові ланцюги та призведе до постійної аносмії.