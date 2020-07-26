Потеря обоняния (аносмия) является одним из главных симптомов коронавируса. Наконец ученые выяснили основные механизмы потери обоняния у пациентов с COVID-19, благодаря чему определили, может ли этот симптом перерасти в хроническое заболевание.

Хроническая аносмия является достаточно опасным явлением, ведь часто вызывает различные проблемы психического и социального здоровья, в частности депрессию и тревожность. Исследование, описанное в Science Advance, проливает свет на причину появления аносмии у пациентов с коронавирусом и рассказывает, является ли этот симптом поводом для волнения.

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Большинство пациентов с COVID-19 испытывают аносмию. Анализы электронных медицинских записей свидетельствуют о том, что у инфицированных людей потеря обоняния ощущается в 27 раз чаще, чем температура, кашель или проблемы с дыханием.

Некоторые исследования также говорят о том, что аносмия при COVID-19 отличается от аносмии, вызванной другими вирусными инфекциями (даже другими коронавирусами).

К примеру, многие вирусы вызывают проблемы с верхними дыхательными органами, например заложенность носа, в результате чего люди и перестают ощущать запахи. Зато некоторые пациенты с COVID-19 испытывают аносмию без насморка и похожих симптомов.

Почему при COVID-19 исчезает обоняние и может ли это стать хроническим

Международная команда исследователей под руководством неврологов из Гарвардской медицинской школы определила типы обонятельных клеток, наиболее уязвимых к инфицированию SARS-CoV-2. Интересно, что сенсорные нейроны, которые передают запах в мозг, не входят в их число.

Исследователи обнаружили, что обонятельные сенсорные нейроны не экспрессируют ген, кодирующий белок рецепторов АСЕ2.

АСЕ2 – что это? Белок, который вирус SARS-CoV-2 использует для того, чтобы проникнуть в клетки человека.

Зато АСЕ2 экспрессируется в клетках, которые обеспечивают метаболическую и структурную поддержку обонятельных сенсорных нейронов, а также определенных популяций стволовых клеток и клеток сосудов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что инфекция нейронных типов клеток может быть причиной аносмии у пациентов с COVID-19.

Наши результаты свидетельствуют о том, что новый коронавирус изменяет обоняние у пациентов не заражая нейроны, а влияя на функцию опорных клеток,

– сказал старший автор исследования Сандип Роберт Датта.

Это означает, что в большинстве случаев инфекция SARS-CoV-2 вряд ли навсегда повредит обонятельные нервные цепи и приведет к постоянной аносмии.