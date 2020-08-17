Аносмия (потеря обоняния) затрагивает практически все стороны жизни – от повседневных забот о личной гигиене до проблем в сексуальности и личной жизни.

Подробно проблемы, с которыми сталкиваются люди без обоняния, показало исследование Университета Восточной Англии, опубликованное в Clinical Otolaringology.

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От потери обоняния страдают около 5% людей в мире. Ее могут спровоцировать инфекции, травмы, неврологические заболевания (например, болезнь Альцгеймера) или прием лекарственных препаратов.

Исследование, в котором принял участие 71 человек с аносмией в возрасте от 31 до 80 лет, выявило у участников широкий спектр ухудшений качества жизни. Среди них были отрицательное эмоциональное состояние, чувство изоляции, нарушение взаимоотношений и рутинной деятельности, влияние на физическое здоровье. Все эти проблемы усугубляются отсутствием понимания расстройства у врачей.

Как живут люди без обоняния

Ученые обнаружили, что основной причиной для беспокойства и смущения была личная гигиена, поскольку участники не чувствовали своего запаха. А родители маленьких детей не могли понять, когда необходимо поменять подгузник.

Большая проблема связана с восприятием опасности – неспособностью чувствовать запах сгоревшей еды, газа или дыма.

Значимой проблемой оказалась неспособность ассоциировать запахи со счастливыми воспоминаниями. Также исследователи отметили негативное влияние аносмии на отношения, начиная от проблем с общим приемом пищи к потере интимной близости.

Большинство пациентов с потерей обоняния также не испытывают вкус. Многие из участников исследования потеряли интерес к еде и ее приготовлению. Одни из них патологически худели за отсутствия аппетита, тогда как другие набирали вес, съедая больше продуктов с низкой пищевой ценностью и высоким содержанием жиров, соли и сахара.