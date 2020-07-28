Безпліддя зачіпає від 10 до 15% всіх пар репродуктивного віку і може бути викликано цілим рядом факторів: генетичними, фізіологічними, екологічними та поживними. Також науковці встановили, що й зайва вага негативно впливає на активність сперматозоїдів.

Вчені з Відділу харчування людини Університету Ровіра і Вірджіл та CIBERobn у співпраці з дослідниками з Університету Юти (США), провели систематичний огляд і метааналіз всієї наявної наукової літератури зі спостереження, оцінюючи зв'язок між ожиріння і якістю сперматозоїдів, пише Medicalxpress.

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В цілому 60 статей були включені в якісний аналіз і 28 в кількісний аналіз.

Ожиріння у чоловіків та активність сперматозоїдів

Дослідники вказали, що надмірна вага і / або ожиріння були пов'язані з низькими показниками якості сперми (обсягом, кількістю і концентрацією сперматозоїдів, життєздатністю сперматозоїдів, загальною рухливістю і нормальною морфологією.

За словами вчених, ця робота забезпечує найповніший аналіз високоякісних досліджень.

Ці результати припускають, що профілактика надмірної ваги / ожиріння повинна розглядатися в ранньому віці, щоб уникнути шкідливого впливу на репродуктивне здоров'я,

– розповів Альберт Салас-Хуетос, перший автор статті.

Автори відзначають, що необхідні додаткові дослідження, щоб з'ясувати потенційні переваги втрати ваги для поліпшення репродуктивного потенціалу у людей з ожирінням.