Чим більше чоловіки дивляться порнографію, тим вище у них вірогідність розвитку еректильної дисфункції. Крім того, 35% опитаних чоловіків вважали секс з партнером недостатньо збудливим.

Про це міжнародна група вчених повідомила на конференції Європейської урологічної асоціації, пише MedicalXpress.

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Ерекція і порно

Вчені опитали 3267 чоловіків. Ті відповіли на 118 питань про порнографію, самозадоволенні й секс. Опитування фокусувався на чоловіках, у яких був секс протягом останніх чотирьох тижнів. Це дозволило вченим оцінити ефект перегляду порно на звичайне статеве життя.

Ми виявили велику варіацію варіантах відповідей. В середньому чоловіки дивилися порно приблизно 70 хвилин на тиждень, близько 15 хвилин за раз, але були істотні відхилення від цих цифр,

– розповів професор Гюнтер де Він з Антверпенського університету.

У 23% чоловіків у віці до 35 років, які брали участь в опитуванні, були певні труднощі з досягненням ерекції під час сексу з партнером. Вчені відзначають, що ця цифра вище, ніж вони очікували. Зв'язок між часом перегляду порно і ступенем погіршення потенції була "дуже суттєвою".

Результати дослідження

90% чоловіків перемотують відеоролики вперед, щоб побачити тільки найвідвертіші сцени;

65% чоловіків вважають, що секс з партнером більше збуджує, ніж порно;

20% опитаних зазначають, що їм потрібно перегляд більш "екстремального" порно, щоб збудитися, як раніше.

Вчені вважають, що еректильна дисфункція, супутня перегляду порно, виникає через брак збудження. Далі вчені збираються точно виявити основний фактор, який негативно впливає на потенцію.