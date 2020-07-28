Бесплодие затрагивает от 10 до 15% всех пар репродуктивного возраста и может быть вызвано целым рядом факторов: генетическими, физиологическими, экологическими и питательными. Также ученые установили, что и лишний вес негативно влияет на активность сперматозоидов.

Ученые из Отдела питания человека Университета Ровира и Вирджил и CIBERobn в сотрудничестве с исследователями из Университета Юты (США), провели систематический обзор и метаанализ всей имеющейся научной литературы по наблюдению, оценивая связь между ожирением и качеством сперматозоидов, пишет Medicalxpress.

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В общей сложности 60 статей были включены в качественный анализ и 28 в количественный анализ.

Ожирение у мужчин и активность сперматозоидов

Исследователи указали, что избыточный вес и/или ожирение были связаны с низкими показателями качества спермы (объемом, количеством и концентрацией сперматозоидов, жизнеспособностью сперматозоидов, общей подвижностью и нормальной морфологией.

По словам ученых, эта работа обеспечивает наиболее полный анализ высококачественных исследований.

Эти результаты предполагают, что профилактика избыточного веса/ожирения должна рассматриваться в раннем возрасте, чтобы избежать вредного влияния на репродуктивное здоровье,

– рассказал Альберт Салас-Хуетос, первый автор статьи.

Авторы отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить потенциальные преимущества потери веса для улучшения репродуктивного потенциала у людей с ожирением.