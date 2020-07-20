Чем больше мужчины смотрят порнографию, тем выше у них вероятность развития эректильной дисфункции. Кроме того, 35% опрошенных мужчин считали секс с партнером недостаточно возбуждающим.

Об этом международная группа ученых сообщила на конференции Европейской урологической ассоциации, пишет MedicalXpress.

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Эрекция и порно

Ученые опросили 3 267 мужчин. Те ответили на 118 вопросов о порнографии, самоудовлетворении и сексе. Опрос фокусировался на мужчинах, у которых был секс в течение последних четырех недель. Это позволило ученым оценить эффект просмотра порно на обычную половую жизнь.

Мы обнаружили большую вариацию вариантов ответов. В среднем мужчины смотрели порно примерно 70 минут в неделю, около 15 минут за раз, но были существенные отклонения от этих цифр,

– рассказал профессор Гюнтер де Вин с Антверпенского университета.

В 23% мужчин в возрасте до 35 лет, участвовавших в опросе, были определенные трудности с достижением эрекции во время секса с партнером. Ученые отмечают, что эта цифра выше, чем они ожидали. Связь между временем просмотра порно и степенью ухудшения потенции была "очень существенной".

Результаты исследования

90% мужчин перематывают видеоролики вперед, чтобы увидеть только самые откровенные сцены;

65% мужчин считают, что секс с партнером больше возбуждает, чем порно;

20% опрошенных отмечают, что им нужен просмотр более "экстремального" порно, чтобы возбудиться, как раньше.

Ученые считают, что эректильная дисфункция, сопутствующая просмотру порно, возникает из-за недостатка возбуждения. Далее ученые собираются точно выявить основной фактор, который негативно влияет на потенцию.