Як виявити приховану депресію
Поганий настрій і сумне обличчя не завжди єдиний симптом депресії. Іноді ознаки того, що людині потрібна підтримка близьких і психіатра, ховаються за маскою посмішки.
Ніякий лабораторний аналіз не може довести наявність депресії, пише Psychiatry. Оцінити потрібно поведінку. Для цього психіатри визначили список ознак. Коли мінімум п'ять умов з цього списку проявляються протягом двох тижнів підряд, ставиться діагноз клінічної депресії.
Також на тему: Це відбувається у всьому світі, – медик пояснив сплеск самогубств серед хворих на COVID-19
- Смуток або пригнічений настрій більшу частину дня, але особливо вранці.
- Втрата інтересу або задоволення від колишніх занять.
- Значна втрата або набір ваги, не пов'язані з дієтою.
- Проблеми із засипанням або, навпаки, непереборна сонливість.
- Слабкість, неенергійним і підвищена стомлюваність.
- Почуття нікчемності або невиправдане почуття провини.
- Неможливість сконцентруватися і подумати, нерішучість.
- Помітна з боку безцільна фізична активність, наприклад, неможливість всидіти на місці, або загальмованість рухів і мови.
- Періодичні думки про смерть або самогубство.
Коли важко діагностувати депресія
Депресія може ховатися за посмішкою. Це характерна ознака атипової, або, як її називають неофіційно – прихованою або маскованою депресією. При цьому людина маскує тугу награно піднесеним настроєм, а психологічні проблеми приймають форму відчутних симптомів.
Чому депресія буває прихованою
Відмінності в причинах звичайної та атипової депресій можуть ховатися в гормонах. Типову меланхолійну депресію пов'язують з підвищенням кортизолу – гормону стресу. При атиповій формі рівень кортизолу менше, ніж передбачалося або залишається в нормі. На жаль, це не пояснює збудженість реакцій.
Також дослідники припускають, що внесок в гормональний дисбаланс при прихованій депресії вносять гормони лептин і грелін. Вони регулюють апетит, впливають на рівень кортизолу, серотоніну, дофаміну і беруть участь в регуляції добових ритмів.
Як виявити приховану депресію
Критерії схожі на ознаки великого депресивного розладу, але зі своїми особливостями. Головний і обов'язкова ознака – бурхлива реакція настрою у відповідь на позитивні події.
Додатково повинні проявлятися два або більше симптоми:
- значне збільшення ваги;
- підвищений апетит;
- надзвичайна сонливість (гіперсомнія);
- виражена втома з вагою в руках і ногах, яку називають свинцевим паралічем;
- міжособистісні конфлікти та небажання контактувати з людьми.