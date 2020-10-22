Поганий настрій і сумне обличчя не завжди єдиний симптом депресії. Іноді ознаки того, що людині потрібна підтримка близьких і психіатра, ховаються за маскою посмішки.

Ніякий лабораторний аналіз не може довести наявність депресії, пише Psychiatry. Оцінити потрібно поведінку. Для цього психіатри визначили список ознак. Коли мінімум п'ять умов з цього списку проявляються протягом двох тижнів підряд, ставиться діагноз клінічної депресії.

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Депресія – ознаки Смуток або пригнічений настрій більшу частину дня, але особливо вранці.

Втрата інтересу або задоволення від колишніх занять.

Значна втрата або набір ваги, не пов'язані з дієтою.

Проблеми із засипанням або, навпаки, непереборна сонливість.

Слабкість, неенергійним і підвищена стомлюваність.

Почуття нікчемності або невиправдане почуття провини.

Неможливість сконцентруватися і подумати, нерішучість.

Помітна з боку безцільна фізична активність, наприклад, неможливість всидіти на місці, або загальмованість рухів і мови.

Періодичні думки про смерть або самогубство.

Коли важко діагностувати депресія

Депресія може ховатися за посмішкою. Це характерна ознака атипової, або, як її називають неофіційно – прихованою або маскованою депресією. При цьому людина маскує тугу награно піднесеним настроєм, а психологічні проблеми приймають форму відчутних симптомів.

Чому депресія буває прихованою

Відмінності в причинах звичайної та атипової депресій можуть ховатися в гормонах. Типову меланхолійну депресію пов'язують з підвищенням кортизолу – гормону стресу. При атиповій формі рівень кортизолу менше, ніж передбачалося або залишається в нормі. На жаль, це не пояснює збудженість реакцій.

Також дослідники припускають, що внесок в гормональний дисбаланс при прихованій депресії вносять гормони лептин і грелін. Вони регулюють апетит, впливають на рівень кортизолу, серотоніну, дофаміну і беруть участь в регуляції добових ритмів.

Як виявити приховану депресію

Критерії схожі на ознаки великого депресивного розладу, але зі своїми особливостями. Головний і обов'язкова ознака – бурхлива реакція настрою у відповідь на позитивні події.

Додатково повинні проявлятися два або більше симптоми: