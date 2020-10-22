Плохое настроение и грустное лицо не всегда единственный симптом депрессии. Иногда признаки того, что человеку нужна поддержка близких и психиатра, прячутся за маской улыбки.

Никакой лабораторный анализ не может доказать наличие депрессии пишет Psychiatry. Оценить нужно поведение. Для этого психиатры определили список признаков. Когда минимум пять условий из этого списка проявляются в течение двух недель подряд, ставится диагноз клинической депрессии.

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Депрессия – признаки Грусть или подавленное настроение большую часть дня, но особенно по утрам.

Потеря интереса или удовольствия от прежних занятий.

Значительная потеря или набор веса, не связанные с диетой.

Проблемы с засыпанием или, наоборот, непреодолимая сонливость.

Слабость, неэнергичность и повышенная утомляемость.

Чувство никчемности или неоправданное чувство вины.

Невозможность сконцентрироваться и подумать, нерешительность.

Заметная со стороны бесцельная физическая активность, например, невозможность усидеть на месте, или заторможенность движений и речи.

Периодические мысли о смерти или самоубийстве.

Когда трудно диагностировать депрессию

Депрессия может скрываться за улыбкой. Это характерный признак атипичной, или, как ее называют неофициально – скрытой или маскированной депрессии. При этом человек маскирует тоску наигранно приподнятым настроением, а психологические проблемы принимают форму ощутимых симптомов.

Почему депрессия бывает скрытой

Различия в причинах обычной и атипичной депрессии могут скрываться в гормонах. Типичную меланхолическую депрессию связывают с повышением кортизола – гормона стресса. При атипичной форме уровень кортизола меньше, чем предполагалось или остается в норме. К сожалению, это не объясняет возбуждение реакций.

Также исследователи предполагают, что вклад в гормональный дисбаланс при скрытой депрессии вносят гормоны лептин и грелин. Они регулируют аппетит, влияют на уровень кортизола, серотонина, дофамина и участвуют в регуляции суточных ритмов.

Как выявить скрытую депрессию

Критерии похожи на признаки большого депрессивного расстройства, но со своими особенностями. Главный и обязательный признак – бурная реакция настроения в ответ на положительные события.

Дополнительно должны проявляться два или более симптома: