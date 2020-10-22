В последнее время в больницах Киева и Харькова регистрируют самоубийства среди пациентов с коронавирусом. Такая тенденция наблюдается не только в Украине, но и во всем мире.

Заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медакадемии Владимир Корсунов в комментарии для Obozrevatel объяснил, почему так происходит.

К теме Второй за сутки: в Киеве в больнице покончил с собой больной COVID-19

Тяжелое течение коронавируса вызывает цитокиновый шторм (чрезмерная иммунная реакция), что приводит к воспалению сосудов и повышению тромбообразования. Вследствие этого любой орган может выйти из строя.

Уже доподлинно известно, что коронавирус, а вернее чрезмерная реакция организма на инфекцию, может спровоцировать нарушения центральной нервной системы головного мозга. То есть у человека могут возникнуть различные психические состояния, такие как: нарушение сознания, возбуждение, агрессия, страх смерти и даже склонность к суициду.

Корсунов рассказал, что это называется ковидная энцефалопатия. По его словам, это очень обобщенный термин, в который входят множество состояний, связанных с нарушениями центральной нервной системы головного мозга.

Профессор поделился, что даже в той больнице, где он работает, у пациентов с коронавирусом периодически возникают попытки суицида.

Это происходит во всем мире. Никто не знает, как с этим бороться. Должен быть качественный надзор за пациентами, который в нашей стране невозможен,

– заметил Корсунок.

Медик предполагает, что к таким пациентам нужно допускать психиатров, и, возможно, давать им успокоительные препараты.

Напомним, что с начала осени в Киеве покончили с жизнью уже четыре госпитализированных пациента с коронавирусом.

Зато в сентябре в Харькове из окна собственной квартиры выпал известный детский врач. Накануне он переболел коронавирусной инфекцией, которая протекала в средней тяжести. Друзья и родные не смогли понять и объяснить поступка мужа. По их словам, у него была хорошая семья, он был успешным профессионалом, имел собственную клинику и планировал открывать вторую.