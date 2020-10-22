Останнім часом в лікарнях Києва та Харкова реєструють самогубства серед пацієнтів з коронавірусом. Така тенденція спостерігається не лише в Україні, а й в усьому світі.

Завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Харківської медакадемії Володимир Корсунов в коментарі для Obozrevatel пояснив, чому так відбувається.

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Тяжкий перебіг коронавірусу викликає цитокіновий шторм (надмірна імунна реакція), що призводить до запалення судин й підвищення тромбоутворення. Внаслідок цього будь-який орган може вийти з ладу.

Вже достеменно відомо, що коронавірус, а вірніше надмірна реакція організму на інфекцію, може спровокувати порушення центральної нервової системи головного мозку. Тобто у людини можуть виникнути різноманітні психічні стани, такі як: порушення свідомості, збудження, агресія, страх смерті та навіть схильність до суїциду.

Корсунов розповів, що це називається ковідна енцефалопатія. За його словами, це дуже узагальнений термін, у який входять безліч станів, пов'язаних з порушеннями центральної нервовій системі головного мозку,

Професор поділився, що навіть у тій лікарні, де він працює, у пацієнтів з коронавірусом періодично виникають спроби суїциду.

Це відбувається у всьому світі. Ніхто не знає, як з цим боротися. Має бути якісний нагляд за пацієнтами, який у нашій країні неможливий,

– зауважив Корсунок.

Медик припускає, що до таких пацієнтів потрібно допускати психіатрів, і, можливо, давати їм заспокійливі препарати.

Нагадаємо, що від початку осені у Києві покінчили з життям вже чотири госпіталізованих пацієнти з коронавірусом.

Натомість у вересні в Харкові з вікна власної квартири випав відомий дитячий лікар. Напередодні він перехворів на коронавірусну інфекцію, яка протікала в середній тяжкості. Друзі та рідні не змогли зрозуміти та пояснити вчинку чоловіка. За їхніми словами, у нього була хороша сім'я, він був успішним професіоналом, мав власну клініку і планував відкривати другу.