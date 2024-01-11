Експеримент був проведений командою нейропсихологів з Інституту когнітивних наук та досліджень мозку імені Макса Планка на чолі з професоркою Сюеху Вей. У ході проєкту вчені провели інтенсивні мовні курси для біженців, які були змушені переїхати до Німеччини.

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Нове дослідження мозку

З використанням магнітно-резонансної томографії вони спостерігали за трансформаціями в нейронних зв'язках, які дозволили учням розуміти та спілкуватися новою мовою.

Протягом 6 місяців вчені застосували метод МРТ-трактографії, який дозволяє простежити шлях і структурні зміни в провідних шляхах головного мозку. Вони проводили детальне порівняння МРТ-знімків 59 арабомовних учасників. Знімки були зроблені на початку інтенсивного навчання мови, а також через 3 та 6 місяців, тобто в середині та наприкінці курсу.

Вивчення зображень показало, що зв'язки між нейронами в мовній мережі в білій речовині мозку посилюються, і додаткові області в правій півкулі мозку активізуються в процесі вивчення іноземної мови.

Вивчення іноземної мови змінює мозок

Дослідники помітили, що у процесі навчання посилювалися зв'язки між мовними зонами обох півкулях мозку. Освоєння нових слів зміцнювало лексичні та фонологічні підмережі в обох півкулях, особливо у другій половині програми навчання, коли знання закріплюються.

Проте, вчені також виявили зменшення зв'язків між правою та лівою половинами мозку, які з'єднує мозолисте тіло (corpus callosum). Ймовірно, це відбувається через те, що при вивченні мови контроль лівої півкулі, де розміщуються основні мовні функції. Це звільняє додаткові ресурси у правій півкулі для засвоєння нової мови.

Зміни у зв'язках мозку безпосередньо корелювали з покращенням результатів у мовному тесті. Загалом дослідження показало, як мозок дорослої людини адаптується до нових когнітивних потреб внаслідок модуляції структурних зв'язків усередині та між півкулями. Це допомагає краще зрозуміти, як люди опановують нові мови і як функціонує мозок у процесі цього навчання.