Учені з Північно-Західного університету в США вирішили вивчити зв’язок між дофаміном і хворобою Паркінсона. І вявилось, що дофамін, нейромедіатор, пов’язаний з почуттям задоволення, є залученим не лише до процесу винагороди, а й в обробці рухів.
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Деталі дослідження
У ході дослідження учені виявили три різні підтипи дофамін-реактивних нейронів у частині мозку (SNc). Кожен із них має індивідуальну експресію одного з трьох генів і реагує на різні стимули: переживання, які відповідають за задоволення, неприємні стимули чи зміни швидкості.
Зокрема, вчені зосередились на вивчені нейронів, які керують рухами. Власне, увагу привернуло те, що попередньо вчених уже було відомо, що вони пов'язані з хворобою Паркінсона.
Це лише гіпотеза
Ученим вдалось виявили генетичний підтип цих нейронів, він передає рухові сигнали без реакції винагороди. Це може бути ключовим елементом, оскільки ці нейрони розташовані в ділянці, яка першою піддається деградації під час розвитку Паркінсона.
Водночас учені не поспішають із висновками і зазначають, що це лише гіпотеза про те, що існує генетичний підтип, більш схильний до деградації з плином часу в міру старіння людей.
Але отриманих даних достатньо, щоб поставити під сумнів уявлення про дофамінові нейрони. Імовірно, вони не просто відповідають за процес винагороди у мозку.
Подальші дослідження можуть допомогти нові шляхи лікування Паркінсона, а тому їх планують продовжити.