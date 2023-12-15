Ученые из Северо-Западного университета в США решили изучить связь между дофамином и болезнью Паркинсона. И оказалось, что дофамин, нейромедиатор, связанный с чувством удовлетворения, вовлечен не только в процесс вознаграждения, но и в обработке движений.

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Детали исследования

В ходе исследования ученые обнаружили три разных подтипа дофамин-реактивных нейронов в части мозга (SNc). Каждый из них имеет индивидуальную экспрессию одного из трех генов и реагирует на разные стимулы: переживания, отвечающие за удовлетворение, неприятные стимулы или изменения скорости.

Ученые отметили, что полученные данные открывают новое видение функций дофаминовых нейронов, указывая на их участие в различных аспектах поведения.

В частности, ученые сосредоточились на изучении нейронов, управляющих движениями. Собственно внимание привлекло то, что предварительно ученых уже было известно, что они связаны с болезнью Паркинсона.

Это только гипотеза

Ученым удалось обнаружить генетический подтип этих нейронов, он передает двигательные сигналы без реакции вознаграждения. Это может быть ключевым элементом, поскольку эти нейроны расположены в области, которая первой подвергается деградации во время развития Паркинсона.

В то же время ученые не спешат с выводами и отмечают, что это лишь гипотеза о том, что о существует генетический подтип, более склонный к деградации с течением времени по мере старения людей.

Но полученных данных достаточно, чтобы подвергнуть сомнению представление о дофаминовых нейронах. Вероятно, они не просто отвечают за процесс вознаграждения в мозге.

Дальнейшие исследования могут помочь новые пути лечения Паркинсона, поэтому их планируют продолжить.