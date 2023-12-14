В предыдущих исследованиях была отмечена корреляция между курением и размером мозга. Однако споры в научном сообществе все еще продолжаются: вызывает ли курение уменьшение объема мозга или его снижение является фактором риска для курения.

Также на тему Нашли новый страшный вред курения на уровне ДНК

Кроме того, генетика также играет немаловажную роль. Известно, что размер мозга и склонность к курению могут передаваться по наследству. Приблизительно половина риска курения определяется генетическими факторами человека.

Новое исследование курения

Эксперты из Медицинской школы Вашингтонского университета во главе с профессором Лорой Бирут попытались решать вопросы взаимосвязи между генами, размером мозга и курением.

Для исследования ученые использовали данные из Британского биобанка, общедоступной биомедицинской базы данных, включающей генетическую, медицинскую и поведенческую информацию о более чем полумиллионе людей, преимущественно европейского происхождения.

Из 40 тысяч участников Британского биобанка была выбрана подгруппа, прошедшая сканирование мозга для определения его объема. Исследователи проанализировали данные о размере мозга, истории курения и генетическом риске развития вредной привычки.

Курение уменьшает объем мозга

Оказалось, что любая пара этих трех факторов взаимосвязана: история курения и объем мозга; генетический риск курения и история курения; генетический риск и объем мозга. Кроме того, связь между курением и объемом мозга изменялась в зависимости от количества сигарет, которые человек выкуривал в день.

При совместном рассмотрении трех факторов связь между генетическим риском курения и объемом мозга исчезла, в то время как связь между каждым из этих факторов и поведением, связанным с курением, сохранялась. Исследователи обнаружили очередность событий: генетическая предрасположенность приводит к курению, что приводит к уменьшению объема мозга.