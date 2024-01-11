Эксперимент был проведен командой нейропсихологов по Института когнитивных наук и исследований мозга имени Макса Планка во главе с профессором Сюэху Вэй. В ходе проекта ученые провели интенсивные языковые курсы для беженцев, вынужденных переехать в Германию.

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Новое исследование мозга

С использованием магнитно-резонансной томографии они наблюдали трансформации в нейронных связях, которые позволили учащимся понимать и общаться на новом языке.

В течение 6 месяцев ученые применили метод МРТ-трактографии, позволяющий проследить путь и структурные изменения в ведущих путях головного мозга. Они проводили детальное сравнение МРТ-снимков 59 арабоязычных участников. Снимки были сделаны в начале интенсивного обучения языку, а также через 3 и 6 месяцев, то есть в середине и конце курса.

Изучение изображений показало, что связи между нейронами в речевой сети в белом веществе мозга усиливаются, и дополнительные области в правом полушарии мозга активизируются в процессе изучения иностранного языка.

Изучение иностранного языка меняет мозг

Исследователи заметили, что в процессе обучения усиливались связи между языковыми зонами обоих полушарий мозга. Освоение новых слов укрепляло лексические и фонологические подсети в обоих полушариях, особенно во второй половине программы обучения, когда знания закрепляются.

Однако ученые также выявили уменьшение связей между правой и левой половинами мозга, соединяющими мозолистое тело (corpus callosum). Вероятно, это происходит потому, что при изучении языка контроль левого полушария, где размещаются основные языковые функции. Это освобождает дополнительные ресурсы в правом полушарии для усвоения нового языка.

Изменения в связях мозга непосредственно коррелировали с улучшением результатов в речевом тесте. В целом исследование показало, как мозг взрослого человека адаптируется к новым когнитивным потребностям в результате модуляции структурных связей внутри и между полушариями. Это помогает лучше понять, как люди овладевают новыми языками и как функционирует мозг в процессе этого обучения.