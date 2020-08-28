Сучасні фахівці вважають, що інтерпретація сновидінь допомагає пацієнтам розв'язувати проблеми в реальному житті.

Група дослідження з Третього університету Рима створили алгоритм, який аналізує сни автоматично, повідомляє Royal Society Open Science.

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Найчастіше для тлумачення використовують шкалу Холла і Ван де Касла. Вони допомагають дослідити, які персонажі фігурували у сні, як вони взаємодіяли один з одним і як згодом ця взаємодія позначилась на них. Це точна система, але забирає багато часу та сил.

Натомість новий алгоритм допоміг швидко оцінити 24 тисячі сновидінь, взятих з бази даних DreamBank.

Чи справді сни є зображенням реального життя

Вчені вирішили перевірити, чи справді сни означають те, що відбувається в реальному житті людини. За основу алгоритму розробники взяли згадану вище шкалу Холла і Ван де Касла. Дослідники аналізували дані з урахуванням п'яти чинників, які могли вплинути на зміст снів:

стать, вік, рівень агресії, наявність сліпоти, участь в бойових діях.

Згодом фахівці порівняли результати алгоритму з тлумаченнями психологів – висновки збігалися на 75%.

Відтак, алгоритм вчених можна використовувати для швидкого тлумачення сну пацієнта. Також він доводить "гіпотезу безперервності сновидінь". Згідно з цією гіпотезою, все, що ми бачимо уві сні – це продовження повсякденного життя.

Що впливає на зміст снів

Автори роботи встановили, що на зміст снів впливають стать, вік, рівень насильства в суспільстві та події, які в минулому викликали сильний стрес.

Зазначимо, що дослідження мало кілька обмежень. Самі автори роботи назвали вибірку недостатньо репрезентативною, адже всі респонденти були освіченими людьми з США. А число самих учасників було невеликим. І найголовніше – алгоритми обробляти не сновидіння, а тільки те, що респонденти пам'ятали про них.

Вчені планують допрацювати алгоритм та усунути всі обмеження. Також вони хочуть створити додаток, який дозволить кожному записувати й аналізувати сни.