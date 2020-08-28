Современные специалисты считают, что интерпретация сновидений помогает пациентам решать проблемы в реальной жизни.

Группа исследования из Третьего университета Рима создала алгоритм, который анализирует сны автоматически, сообщает Royal Society Open Science.

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Чаще всего для толкования используют шкалу Холла и Ван де Касла. Они помогают исследовать, какие персонажи фигурировали во сне, как они взаимодействовали друг с другом и как впоследствии это взаимодействие сказалась на них. Это точная система, но отнимает много времени и сил.

Зато новый алгоритм помог быстро оценить 24 тысячи сновидений, взятых из базы данных DreamBank.

Действительно ли сны являются изображением реальной жизни

Ученые решили проверить, действительно ли сны означают то, что происходит в реальной жизни человека. За основу алгоритма разработчики взяли упомянутую выше шкалу Холла и Ван де Касла. Исследователи анализировали данные с учетом пяти факторов, которые могли повлиять на содержание снов:

пол, возраст, уровень агрессии, наличие слепоты, участие в боевых действиях.

Впоследствии специалисты сравнили результаты алгоритма с толкованиями психологов - ыводы совпадали на 75%.

Следовательно, алгоритм ученых можно использовать для быстрого толкование сна пациента. Также он доказывает "гипотезу непрерывности сновидений". Согласно этой гипотезе, все, что мы видим во сне – это продолжение повседневной жизни.

Что влияет на содержание снов

Авторы работы установили, что на содержание снов влияют пол, возраст, уровень насилия в обществе и события, которые в прошлом вызвали сильный стресс.

Отметим, что исследование имело несколько ограничений. Сами авторы работы назвали выборку недостаточно репрезентативной, ведь все респонденты были образованными людьми с США. А число самих участников было небольшим. И самое главное – алгоритмы обрабатывают не сновидения, а только то, что респонденты помнили о них.

Ученые планируют доработать алгоритм и устранить все ограничения. Также они хотят создать приложение, которое позволит каждому записывать и анализировать сны.