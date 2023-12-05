Дослідження за участі близнюків провели учені Стенфордського університету. Воно охоплює 22 пари однояйцевих близнюків, яких випадковим чином розділили на дві групи.

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Учасники обох груп дотримувались здорового раціоні, який включав овочі, боби, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи та насіння. Однак, один із близнюків з кожної пари споживав здорову кількість м'яса.

Експеримент показав, що в учасників, які дотримувалися суворо веганської дієти, знизився рівень інсуліну, у них фіксували зниження ваги і зменшення білка, який пов'язують із серцево-судинними захворюваннями та інсультами.

Деталі дослідження

Упродовж перших 4 тижнів експерименту близнюки отримували раціон на день з інструкціями щодо перекусів, друга частина експерименту передбачала, що учасники продовжать свою дієту самостійно готуючи собі їжу.

В людей, які дотримувалися веганської дієти, поліпшення серцево-судинного здоров'я сягало найвищих показників, включно зі зниженням рівня інсуліну на 20% і зменшенням рівня холестерину ЛПНЩ.

Результати, які ми побачили, підтверджуюють ідею про те, що веганська дієта не тільки позитивно впливає на навколишнє середовище, а й приносить користь здоров'ю людини,

– зауважив професор Крістофер Гарднер, один із авторів дослідження.

Можливі ризики веганської дієти

Попри те, учені попередили про потенційні ризики переходу на суворо рослинну дієту, включно з дефіцитом вітаміну B12.

Наразі науковці зійшлись на тому, що вегани мають бути уважними, що дефіцитів в організмі, а якщо нестача того, чи іншого мікроелемента таки буде, доцільно звернути увагу на добавки, аби уникнути негативних наслідків.