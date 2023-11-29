Насправді, якщо це не картопля-фрі, а відварена в мундирі, чи запечена картопля, це дуже гідний варіант прийому їжі. Водночас рис зачасту є недооціненим, адже у ньому дуже багато переваг для здоров'я. Нижче наведемо головні з них.

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Низький глікемічний індекс

Глікемічний індекс у продуктах, які ви споживаєте визначає рівень цукру у крові. Передусім, це має критичне значення для людей, мають цукровий діабет. Втім, навіть, якщо ви не маєте в анамнезі цього захворювання, це не означає, що ви не в групі ризику. А зловживання продуктами з високим глікемічним індексом власне і є фактором ризику потрапити у цю групу.

Зверніть увагу! Рис, а особливо коричневий має нижчий глікемічний індекс порівняно з картоплею. Коричневий рис має значення глікемічного індексу на рівні 60, тоді як варена картопля має – 73 і вище.

Ризик розвитку діабету та серцево-судинних захворювань

Чому говорячи про рис, ми розділяємо білий і бурий рис? Річ у тім, що високе споживання білого рису може збільшити ризик розвитку діабету 2-го типу, натомість коричневий рис, асоціюються зі зниженням ризику.

З іншого боку, вживання картоплі, особливо в переробленому вигляді, наприклад, картоплі фрі, пов’язане з підвищеним ризиком розвитку діабету і серцево-судинних захворювань.

Калорійність і поживна цінність

Білий рис містить більше калорій, ніж картопля, через що багато охочих схуднути відмовляються від нього, але при цьому він містить більше вітамінів, таких як B1 і фолати. Водночас білий рис не містить харчових волокон, а картопля – так.

Рис містить майже вдвічі менше натрію, ніж картопля. Тож, є корисним для людей, які контролюють артеріальний тиск.

Якщо порівнювати по калорійності, то в рисі більше вуглеводів, але при цьому він містить багато вітамінів та мінералів. Тоді, як картопля багата деякими вітамінами і мінералами, але має вищий глікемічний індекс.



Картопля менш калорійна, ніж рис, але має вищий глікемічний індекс / Фото Unsplash

Як висновок, зазначимо, що головне у здоровому та збалансованому харчуванні є різноманітність. Саме вона є ключем на шляху до відсутності дефіцитів. Зважайте також на спосіб приготування продуктів і пам'ятайте, що не існує шкідливої чи корисної їжі. Баланс і здоровий глузд мають керувати вами під час формування раціону.