На самом деле, если это не картофель-фри, а отварной в мундире или запеченный картофель, это очень достойный вариант приема пищи. В то же время черт зачастую недооценен, ведь в нем очень много преимуществ для здоровья. Ниже приведем главные из них.

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Низкий гликемический индекс

Гликемический индекс в потребляемых продуктах определяет уровень сахара в крови. Прежде всего, это имеет критическое значение для людей, имеющих сахарный диабет. Впрочем, даже если вы не имеете в анамнезе этого заболевания, это не значит, что вы не в группе риска. А злоупотребление продуктами с высоким гликемическим индексом и является фактором риска попасть в эту группу.

Обратите внимание! Рис, а особенно коричневый имеет низший гликемический индекс по сравнению с картофелем. Коричневый рис имеет значение гликемического индекса на уровне 60, тогда как вареный картофель имеет – 73 и выше.

Риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

Почему говоря о рисе, мы разделяем белый и бурый рис? Дело в том, что высокое потребление белого риса может увеличить риск развития диабета 2-го типа, а коричневый рис, ассоциирующийся со снижением риска.

С другой стороны, употребление картофеля, особенно в переработанном виде, например картофеля фри, связано с повышенным риском развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Калорийность и питательная ценность

Белый рис содержит больше калорий, чем картофель, из-за чего многие желающие похудеть отказываются от него, но при этом он содержит больше витаминов, таких как B1 и фолаты. В то же время белый рис не содержит пищевых волокон, а картофель – да.

Рис содержит почти вдвое меньше натрия, чем картофель. Поэтому, полезно для людей, которые контролируют артериальное давление.

Если сравнивать по калорийности, то в рисе больше углеводов, но при этом содержит много витаминов и минералов. В то время как картофель богат некоторыми витаминами и минералами, но имеет более высокий гликемический индекс.



Картофель менее калорийный, чем рис, но имеет более высокий гликемический индекс / Фото Unsplash

Как вывод, отметим, что главное в здоровом и сбалансированном питании есть разнообразие. Именно он является ключом на пути к отсутствию дефицитов. Учитывайте также способ приготовления продуктов и помните, что не существует вредной или полезной пищи. Баланс и здравый смысл должны управлять вами при формировании рациона.