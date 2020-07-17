У МОЗ планують проводити максимальну роз'яснювальну роботу. Та не допускають на ринок України неякісні вакцини. Це, на їхню думку, допоможе збільшити рівень вакцинації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Міністр похизувався, що під час того як він був головою ОДА Одещини, зміг підняти рівень вакцинації проти кору з 35% до 91%.

Максим Степанов “Нинішній метод – це максимальна роз'яснювальна робота. Плюс недопущення на ринок неякісних вакцин, це у нас вже на сьогодні існує. Поки ми діємо саме так – роз'яснювальна робота, мобілізація лікарів, щоб було максимальне охоплення імунізації дітей”.

А коли з'явиться вакцина проти коронавірусу, то в першу чергу отримають щеплювати люди, які входять у групу ризику, оскільки вони найбільш уразливі. Це, наприклад: медичні працівники, правоохоронці, соціальні працівники.

Також Степанов наголосив, що робить усе, щоб Україна отримала однією з перших вакцину проти COVID-19.

Зазначимо, що станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей річного віку провакцинували від кору, паротиту та краснухи (КПК).Це загрожує новими спалахами захворювань.