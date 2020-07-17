Як в Україні буду боротися з низьким рівнем вакцинації
У МОЗ планують проводити максимальну роз'яснювальну роботу. Та не допускають на ринок України неякісні вакцини. Це, на їхню думку, допоможе збільшити рівень вакцинації.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Міністр похизувався, що під час того як він був головою ОДА Одещини, зміг підняти рівень вакцинації проти кору з 35% до 91%.
А коли з'явиться вакцина проти коронавірусу, то в першу чергу отримають щеплювати люди, які входять у групу ризику, оскільки вони найбільш уразливі. Це, наприклад: медичні працівники, правоохоронці, соціальні працівники.
Також Степанов наголосив, що робить усе, щоб Україна отримала однією з перших вакцину проти COVID-19.
Зазначимо, що станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей річного віку провакцинували від кору, паротиту та краснухи (КПК).Це загрожує новими спалахами захворювань.