В Минздраве планируют проводить максимальную разъяснительную работу. И не допускают на рынок Украины некачественные вакцины. Это, по их мнению, поможет увеличить уровень вакцинации.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

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Министр похвастался, что во время того как он был председателем ОГА Одесской области, смог поднять уровень вакцинации против кори с 35% до 91%.

Максим Степанов "Нынешний метод – это максимальная разъяснительная работа. Плюс недопущения на рынок некачественных вакцин, это у нас уже сегодня существует. Пока мы действуем именно так – разъяснительная работа, мобилизация врачей, чтобы был максимальный охват иммунизации детей".

А когда появится вакцина против коронавируса, то в первую очередь будут прививать люди, которые входят в группу риска, так как они наиболее уязвимы. Это, например: медицинские работники, правоохранители, социальные работники.

Также Степанов отметил, что делает все, чтобы Украина получила одной из первых вакцину против COVID-19.

Отметим, что по состоянию на 1 июня 2020 года лишь 28,3% годовалых детей провакцинировали от кори, паротита и краснухи (КПК). Это грозит новыми вспышками заболеваний.