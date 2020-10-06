У Всесвітній організації охорони здоров'я спрогнозували збільшення нових випадків коронавірусу в Україні до 5 тисяч. Тому у ВООЗ пояснили, як запобігти поширення COVID-19.

Про це розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні Ярно Хабіхт, пише РБК-Україна.

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Розірвати ланцюг передачі вірусу

Сповільнити поширення COVID-19 зможе розрив ланцюга передачі вірусу через дослідження в галузі охорони здоров'я, визначення центрів розповсюдження та інфікованих груп населення, інформування про ризик та підвищення обізнаності громадськості щодо превентивних заходів.

Ми очікуємо, що у найближчі місяці кількість випадків перевищить 5 тисяч,

– зазначив Ярно Хабіхт.

Хабіхт також говорить, що кількість випадків коронавірусу в Україні може зрости та до 7-9 тисяч за добу.

Яка захворюваність на коронавірус в Україні наразі

Від початку пандемії в Україні виявили 234 584 інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2.

103 401 пацієнт одужав, але 4 520 хворих померли від ускладнень, спричинених хворобою.

За минулу добу в Україні виявили ще 4 348 випадків зараження коронавірусною інфекцією.