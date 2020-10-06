Во Всемирной организации здравоохранения спрогнозировали увеличение новых случаев коронавируса в Украине до 5 тысяч. Поэтому в ВОЗ объяснили, как предотвратить распространение COVID-19.

Об этом рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, пишет РБК-Украина.

Читайте также В ВОЗ заявили, что Украина может получить вакцину против COVID-19 уже в 2021 году

Разорвать цепь передачи вируса

Замедлить распространение COVID-19 сможет разрыв цепи передачи вируса через исследования в области охраны здоровья, определение центров распространения и инфицированных групп населения, информирование о риске и повышения осведомленности общественности относительно превентивных мер.

Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы количество случаев превысит 5 тысяч,

– отметил Ярно Хабихт.

Хабихт также говорит, что количество случаев коронавирус в Украине может вырасти и до 7-9 тысяч за сутки.

Какая заболеваемость коронавирусом в Украине сейчас

С начала пандемии в Украине обнаружили 234 584 инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2.

103 401 пациент выздоровел, но 4 520 больных умерли от осложнений, вызванных болезнью.

За минувшие сутки в Украине выявили еще 4 348 случаев заражения коронавирусной инфекцией.