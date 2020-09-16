Американські вчені досліджували вплив дерматозу у пацієнтів на якість життя, зокрема на процесу сну. Втім, неочікувано для себе, вони виявили несподіваний сигнал про проблеми з серцем.

Дослідники з Johns Hopkins Medicine вияснили, що пацієнти з хронічним свербінням можуть піддаватися більшому ризику серцевих захворювань.

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Чому свербіння шкіри пов'язані з проблемами серця

Про це свідчить підвищений рівень циркулюючого білка, який застосовують для прогнозування проблеми з серцем.

Багато людей страждають шкірним захворюванням, відомим як хронічний сверблячий дерматоз, або простіше кажучи "хронічним свербінням".

Хронічний свербіж може бути причиною інших пов’язаних захворювань, зокрема проблеми з серцем,

– йдеться в дослідженні.

Дерматоз погіршує якість сну

Попередньо дослідники пов'язували хронічний свербіж з численними порушеннями сну, а саме частими нічними та ранніми пробудженнями. Своєю чергою неякісний сон призводив до втоми, занепокоєння і навіть депресії.

Нове відкриття вчених

В рамках нового дослідження вчені вивчили дані 5 560 американців. Учасники були опитані на предмет їх поточного соціального і демографічного статусу, а також оновленої інформації про їхню історію хвороби і поведінці щодо здоров’я. Були проведені медичні огляди та взяті лабораторні зразки, включаючи кров і сечу.

Результати дослідження підтвердили зв'язок між порушеннями сну і хронічним свербінням.

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На які хвороби може вказувати свербіння шкіри / Фото Unspalsh

Індикатором є порушення CRP в крові

Та неочікувано експерти Johns Hopkins Medicine також виявили, що ці порушення є особливо частими у людей з підвищеним рівнем С-реактивного білка (CRP) в крові, що виробляється печінкою

CRP потрапляє в кровотік у відповідь на запалення. Його використовували як аналіз крові для діагностики серцево-судинних захворювань, коли інші біомаркери в нормі.

Рівні CRP були на 52,8% вище серед пацієнтів з хронічним дерматозом, які повідомляють про проблеми зі сном, в порівнянні з тими, хто немає дерматозу. Це говорить про те, що поряд зі зниженням якості життя, викликаним хронічним свербінням, у цих пацієнтів також може бути підвищений кардіометаболічний ризик,

— такий висновок зробив Шон Кватро, доктор медицини, доцент дерматології Медичної школи Університету Джона Хопкінса.