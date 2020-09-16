Как кожа может указать на проблемы сердца
Американские ученые исследовали влияние дерматоза у пациентов на качество жизни, в частности на процесс сна. Впрочем, неожиданно для себя, они обнаружили неожиданный сигнал о проблемах с сердцем.
Исследователи из Johns Hopkins Medicine выяснили, что пациенты с хроническим зудом могут подвергаться большему риску сердечных заболеваний.
Читайте также Выяснили, восстанавливаются ли легкие и сердце после COVID-19
Почему зуд кожи связан с проблемами сердца
Об этом свидетельствует повышенный уровень циркулирующего белка, который применяют для прогнозирования проблемы с сердцем.
Многие люди страдают кожным заболеванием, известным как хронический зудящий дерматоз, или проще говоря "хроническим зудом".
Хронический зуд может быть причиной других связанных заболеваний, в частности проблемы с сердцем,
– говорится в исследовании.
Дерматоз ухудшает качество сна
Предварительно исследователи связывали хронический зуд с многочисленными нарушениями сна, а именно частыми ночными и ранними пробуждениями. В свою очередь некачественный сон приводил к усталости, беспокойству и даже депрессии.
Новое открытие ученых
В рамках нового исследования ученые изучили данные 5560 американцев. Участники были опрошены на предмет их текущего социального и демографического статуса, а также обновленной информации об их истории болезни и поведении в отношении здоровья. Были проведены медицинские осмотры и взяты лабораторные образцы, включая кровь и мочу.
Результаты исследования подтвердили связь между нарушениями сна и хроническим зудом.
Какими болезнями может указывать зуд кожи / Фото Unspalsh
Индикатором является нарушение CRP в крови
И неожиданно эксперты Johns Hopkins Medicine также обнаружили, что эти нарушения являются особенно частыми у людей с повышенным уровнем С-реактивного белка (CRP) в крови, который вырабатывается печенью
CRP попадает в кровоток в ответ на воспаление. Его использовали как анализ крови для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, когда другие биомаркеры в норме.
Уровни CRP были на 52,8% выше среди пациентов с хроническим дерматозом, которые сообщают о проблемах со сном, по сравнению с теми, кто не имеет дерматоза. Это говорит о том, что наряду со снижением качества жизни, вызванным хроническим зудом, у этих пациентов также может быть повышен кардиометаболический риск,
– такой вывод сделал Шон Кватро, доктор медицины, доцент дерматологии Медицинской школы Университета Джона Хопкинса.