Метааналіз більш ніж 600 наукових праць показав, що освіта продовжує життя незалежно від віку, статі, місця проживання та соціально-демографічних факторів. Однак механізми зв'язку все ще залишаються незрозумілим.

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Нове дослідження впливу освіти

Фахівці зі Школи громадської охорони здоров'я імені Джозефа Мейлмана при Колумбійському університеті, а також з інших медичних та дослідних центрів США, Норвегії та Великобританії вирішили вивчити, чи здатна освіта сприяти довголіттю людей.

У новому дослідженні вчені використали дані Framingham Heart Study, довгострокового дослідження серця серед жителів Фремінгема, штат Массачусетс, яке стартувало 1948 року і вже охопило три покоління.

Дослідники були знайомі з впливом генетичної та соціальної спадковості на рівень освіти та впливом цих факторів на швидкість старіння. Тому у своїй роботі вони вирішили вивчити зв'язок між освітою, біологічним старінням та смертністю.

Усього було розглянуто дані 3101 учасника Framingham Heart Study. Рівень освітньої мобільності (тобто різницю в освіті між батьками та дітьми) визначали, порівнюючи дані представників різних поколінь. Крім того, до геномних даних учасників, отриманих з їхньої крові, був застосований алгоритм DunedinPACE, який дозволяє оцінити швидкість біологічного старіння. Дослідники також врахували статистику щодо смертності та тривалості життя учасників.

Освіта сповільнює старіння та сприяє довголіттю

Після об'єднання та аналізу цих даних, вчені дійшли до висновку, що освіта може уповільнити старіння. Так, кожні два додаткові роки навчання порівняно з батьками уповільнювали темпи біологічного старіння в учасників на 2 – 3%. Це, своєю чергою, призводило до зниження ризику смерті приблизно 10%.

Зв'язок між вищим рівнем освіти та поліпшенням здоров'я людей похилого віку був схожим у різних поколіннях і зберігався при порівнянні дітей з однієї сім'ї. Тобто, брати та сестри з вищим рівнем освітньої мобільності, в середньому, старіли повільніше і були здоровішими, ніж їх менш освічені брати та сестри.