Іпохондрія – це психічний розлад, що характеризується нав'язливим страхом захворіти. Люди з іпохондрією постійно переймаються своїм здоров'ям, підозрюючи у себе різні захворювання, навіть за відсутності об'єктивних симптомів.

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Нове дослідження іпохондрії

У дослідженні взяли участь 41290 осіб, з яких 4129 страждали від іпохондрії. У середньому за учасниками дослідження спостерігали протягом 13 років.

За цей час від усіх причин померло 268 осіб з іпохондрією та 1761 людина без цього розладу. Таким чином, смертність серед іпохондриків виявилася на 30% вищою, ніж у контрольній групі. Примітно, що іпохондрики вмирали у молодшому віці: у середньому 70 років проти 75 років у контрольній групі.

Іпохондрія скорочує тривалість життя

Ризик смерті від природних причин у людей з іпохондрією виявився в 1,6 раза вищим, ніж у людей без цього розладу. При цьому ризик смерті від неприродних причин виявився у 2,4 раза вищим.

Більшість смертей з неприродних причин було пов'язане із самогубством, ймовірність якого у людей з іпохондрією виявилася в 4,1 раза вищою.

Вчені зазначають, що іпохондрія може бути пов'язана з підвищеним ризиком смерті з кількох причин. По-перше, люди з іпохондрією часто уникають звернення до лікарів, побоюючись почути невтішний діагноз. По-друге, хронічна тривога та депресія, характерні для цього розладу, можуть призвести до серцево-судинних захворювань та інших проблем зі здоров'ям. По-третє, іпохондрія може призвести до суїциду.

Автори дослідження підкреслюють важливість ранньої діагностики та лікування іпохондрії. Своєчасне втручання може допомогти знизити ризик смерті та покращити якість життя людей із цим розладом.