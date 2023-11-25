Що таке іпохондрія

Іпохондрія – це надмірне занепокоєння про своє здоров'я, страх перед можливістю захворіти на тяжке захворювання. Люди, які страждають на цей розлад, реагують на найменші фізичні сигнали, які не є серйозними проблемами зі здоров'ям, як на потенційні загрози.

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Це викликає високий рівень тривоги та впевненість у наявності серйозного захворювання. Щоб впоратися з цією тривогою, люди починають проходити нескінченні медичні обстеження або, навпаки, уникають лікарів через страх отримати страшний діагноз.

Існують дві форми поведінки у іпохондриків:

Медичний пошук. Люди постійно обстежуються у різних лікарів, проходять різноманітні медичні процедури, щоб переконатися, що вони не мають серйозних захворювань.

Уникнення медичної допомоги. Люди з цим розладом можуть уникати візитів до лікарів зі страху почути страшний діагноз.

Що відчувають іпохондрики

Психіатри зараз класифікують іпохондричний розлад як частину обсесивно-компульсивних розладів (ОКР). Це повʼязано з тим, що іпохондрія – це історія про мало керовані думки (обсесії) і нав'язливі дії, спрямовані на порятунок від тривоги (компульсії).

При цьому на відміну від психосоматичних розладів, де з'являється безліч виражених симптомів, що зменшують якість життя, рівень тривоги у іпохондриків корелює з інтенсивністю симптомів.

Важливо відзначити, що іпохондрія не пов'язана зі стражданням від самих симптомів, а є зайвою тривогою про здоров'я. Іпохондрики відчувають страх навіть за незначних тілесних сигналів, попри відсутність реальних проблем.

При іпохондрії тривога може бути пов'язана з певним захворюванням, зміною функції певного органу або системи. Наприклад, людину може турбувати дихання, наскільки вона часто бігає в туалет, який у нього артеріальний тиск.

Також тривога може бути пов'язана з чимось важковербалізованим. Людина з психосоматичним розладом може сказати, в якій ділянці тіла вона відчуває біль, печіння, тиск. Іпохондрики часто навіть не розуміють, що вони конкретно відчувають і які тілесні сигнали викликають у них тривогу.