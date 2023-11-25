Что такое ипохондрия

Ипохондрия – это чрезмерное беспокойство о своем здоровье, страхе перед возможностью заболеть тяжелым заболеванием. Люди, страдающие этим расстройством, реагируют на малейшие физические сигналы, которые не являются серьезными проблемами со здоровьем, как на потенциальные угрозы.

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Это вызывает высокий уровень тревоги и уверенность в наличии серьезного заболевания. Чтобы справиться с этой тревогой, люди начинают проходить бесконечные медицинские обследования или, наоборот, избегают врачей из-за страха получить страшный диагноз.

Существуют две формы поведения у ипохондриков:

Медицинский поиск. Люди постоянно обследуются у разных врачей, проходят различные медицинские процедуры, чтобы убедиться, что у них нет серьезных заболеваний.

Избегание медицинской помощи. Люди с этим расстройством могут избегать визитов к врачам из страха услышать страшный диагноз.

Испытывающие ипохондрики

Психиатры сейчас классифицируют ипохондрическое расстройство как часть обсессивно-компульсивных расстройств (ОКР). Это связано с тем, что ипохондрия – это история о малоуправляемых мыслях (обсессиях) и навязчивых действиях, направленных на избавление от тревоги (компульсии).

При этом в отличие от психосоматических расстройств, где появляется множество выраженных симптомов, уменьшающих качество жизни, уровень тревоги у ипохондриков коррелирует с интенсивностью симптомов.

Важно отметить, что ипохондрия не связана со страданием от самих симптомов, а является излишней тревогой о здоровье. Ипохондрики испытывают страх даже при незначительных телесных сигналах, несмотря на отсутствие реальных проблем.

При ипохондрии тревога может быть связана с определенным заболеванием, изменением функции определенного органа или системы. Например, человека может беспокоить дыхание, насколько он часто бегает в туалет, какое у него артериальное давление.

Также тревога может быть связана с чем-то трудновербализованным. Человек с психосоматическим расстройством может сказать, в каком участке тела он испытывает боль, жжение, давление. Ипохондрики часто даже не понимают, что они конкретно чувствуют и какие телесные сигналы вызывают у них тревогу.