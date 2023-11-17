Человек, страдающий этим расстройством, часто испытывает неуместный гнев, проявляет импульсивное поведение и склонен к частым колебаниям настроения, что может осложнить построение крепких отношений.
Также на тему Как спорт влияет на ментальное здоровье: объяснение врача
Почему возникает пограничное расстройство личности
Признаки пограничного расстройства включают в себя проблемы с самооценкой, трудности в управлении эмоциями и поведением, а также нестабильность в отношениях. Существует несколько факторов, влияющих на возникновение пограничного расстройства личности:
- Структура мозга. У людей, страдающих этим расстройством, могут наблюдаться изменения в структуре мозга, влияющие на контроль над импульсами и регуляцию эмоций.
- Генетика. Наличие родственников с этим расстройством увеличивает риск его развития у других членов семьи.
- Отрицательный опыт. Травматические события в детстве могут повысить риск развития пограничного расстройства личности в возрасте.
Признаки пограничного расстройства личности
Люди, страдающие пограничным расстройством личности, часто чувствуют нестабильность своей личности, что сказывается на постоянном изменении их интересов. Они могут испытывать интенсивный страх перед отторжением, что приводит к частому изменению взглядов на окружающих. Эти люди могут воспринимать мир в крайних категориях, видя все либо вполне хорошим, либо совершенно плохим.
Дополнительные признаки пограничного расстройства включают:
- интенсивный страх быть брошенным;
- непереносимость одиночества;
- частое чувство пустоты;
- частые проявления неуместного гнева;
- импульсивность;
- селфхарм.
Лечение пограничного расстройства личности
Для лечения пограничного расстройства личности часто используют комплексный подход, охватывающий психотерапию и в некоторых случаях применение лекарственных препаратов.
В ходе психотерапии врач поможет:
- научиться управлять эмоциями, вызывающими дискомфорт;
- снизить импульсивность;
- работать над улучшением отношений, осознавая свои чувства и чувства других людей;
- узнать больше о пограничном расстройстве личности.
Антидепрессанты, антипсихотики или стабилизирующие настроение препараты могут помочь справиться с такими симптомами расстройства, как депрессия, импульсивность, агрессивность и тревожность.