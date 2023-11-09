Физическая активность может служить эффективным инструментом для сохранения ментального здоровья, улучшения настроения и повышения качества жизни. О том, как спорт влияет на наше ментальное здоровье 24 Канала рассказала врач и health-экспертка Ульяна Вернер.

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Гормональное влияние

Один из ключевых аспектов взаимосвязи физической активности и психического здоровья – это выработка в мозге таких веществ, как эндорфины.

Ульяна Вернер Эндорфины известны как "гормоны счастья", поскольку они помогают снижать стресс, улучшать настроение и уменьшать ощущение боли. Регулярная физическая активность стимулирует выработку гормонов, что приводит к улучшению эмоционального и общего психического состояния».

Снижение тревожности и депрессии

Исследования подтверждают, что регулярная физическая активность помогает снизить уровень тревожности и депрессии. Физические нагрузки способствуют увеличению выделения серотонина и норадреналина, которые играют важную роль в регулировании настроения и расслаблении. Также спорт способствует снижению уровня стресса, поскольку физическая активность помогает снижать уровень кортизола.

Улучшение самооценки и когнитивных функций

Спорт помогает улучшить самооценку и самоуважение. Достижение физических целей и улучшение физической формы могут влиять на восприятие себя и ценность.

Это особенно важно для людей, страдающих депрессией или тревожностью. Физическая активность также оказывает положительное влияние на когнитивные функции, такие как способность к концентрации, памяти и принятию решений.

Социальное измерение

Спорт также может способствовать социальной интеграции и уменьшать чувство одиночества. Будучи частью спортивного коллектива или группы, люди могут общаться, строить новые отношения и находить поддержку в сообществе.

Физическая активность является мощным инструментом по улучшению психического здоровья. Регулярные тренировки способствуют выработке эндорфинов, снижению тревожности и депрессии, улучшению самооценки, увеличению когнитивных функций и поддержке социальных связей. Так что спорт не только помогает нам быть физически здоровыми, но и способствует нашему психическому благополучию.