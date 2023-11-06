Зависть известна с давних времен и считается одним из самых плохих качеств в людях. Все знают, что завидовать плохо, стыдно и вообще неприемлемо. Поэтому наше сознание пытается эту эмоцию подавить или выплеснуть другим путем, главное – не признавать зависть к ком-то.

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Почему возникает зависть

Чаще люди завидуют родственникам, соседям и знакомым – тем, с кем они обычно сравнивают себя. Но причины зависти всегда у нас, а не в других людях.

Завистливый чувствует свою неполноценность – он не имеет желаемого предмета, статуса в обществе, черты характера или чего-то еще, что важно именно для него. Что чувствует человек, когда у него нет того, что хочет? Обида и враждебность по отношению к тому, кто это имеет.

Корни зависти часто лежат в глубоком неприятии себя и низкой самооценке. Например, если ребенку постоянно говорили, что он недостаточно хорош, это неизбежно вызывает у него зависть к тем, кто "хорош". В этом случае зависть может перекочевать с детства во взрослую жизнь и стать привычной эмоцией, отравляющей существование.

Иногда причиной патологической зависти являются разные психические заболевания, например, нарциссическое расстройство личности.

Как побороть зависть

К сожалению, полностью избавиться от этой эмоции, скорее всего, не получится. Вместо этого можно перевести зависть в разряд полезной и ослабить ее.

Признайте сами себе, что вы испытываете чувство зависти. Это сложно – расписываться в неуверенности и слабости не хочется ни перед кем даже перед собой. Однако без признания проблемы справиться с ней будет невозможно.

Отследить собственную зависть легче, если прислушиваться к сигналам тела, например к усиленному потоотделению, сердцебиению, напряженным мышцам при встрече с объектом зависти или при мыслях о нем.

Старайтесь заместить зависть сочувствием. Мы часто возводим объект своей зависти к тем чертам, которым завидуем. Выходит, перед нами обладатель роскошной машины, победитель лотереи или новоиспеченный кандидат наук, а не человек во всех его разнообразных проявлениях.

Конечно, не стоит намеренно искать его уязвимые места. Скорее мы должны быть открыты для того, чтобы увидеть этого человека полнее – со своими радостями и печалями. Соболезновать можно и нужно не только людям вокруг, но и самому себе.

Избегайте формулировок "зато у меня". "Да, он добился руководящей должности, зато у меня дружная и любящая семья, а он совершенно одинок!" Такое самоубеждение будет работать, пока руководящего поста не добьется кто-то с дружной и любящей семьей.

Замещение зависти гордыней все еще базируется на сравнении себя с другими. Нам нужно кого-то унизить, чтобы почувствовать себя лучше. Но для человека с нестабильной или низкой самооценкой всегда будет кто-то, кто лучше.

Позвольте зависти способствовать саморазвитию. Например, если вы завидуете своему более продуктивному коллеге, вы можете найти возможности для улучшения собственной производительности: более продуманно управлять рабочим временем, оптимизировать задачи или что-то другое.

Цените, что у вас есть. Главное делать это не для сравнения себя с другими, а для собственной уверенности и независимости от мнения других.

Если зависть отравляет всю жизнь человека и коренится в вещах, которые ему не по силам исправить самостоятельно (детские психотравмы, расстройства личности), следует обратиться за помощью к специалисту. Психолог после детального анализа сможет дать индивидуальные рекомендации по управлению завистью.