Людина, яка страждає від цього розладу, часто відчуває недоречний гнів, виявляє імпульсивну поведінку і схильна до частих коливань настрою, що може ускладнити побудову міцних відносин.

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Чому виникає прикордонний розлад особистості

Ознаки прикордонного розладу включають проблеми із самооцінкою, труднощі в управлінні емоціями та поведінкою, а також нестабільність у стосунках. Існує кілька факторів, які впливають на виникнення прикордонного розладу особистості:

Структура мозку. У людей, які страждають від цього розладу, можуть спостерігатися зміни у структурі мозку, що впливають на контроль над імпульсами та регуляцію емоцій.

Генетика. Наявність родичів із цим розладом збільшує ризик його розвитку в інших членів сім'ї.

Негативний досвід. Травматичні події у дитинстві можуть підвищити ризик розвитку прикордонного розладу особистості у віці.

Ознаки прикордонного розладу особистості

Люди, які страждають на прикордонний розлад особистості, часто відчувають нестабільність своєї особистості, що позначається на постійній зміні їхніх інтересів. Вони можуть переживати інтенсивний страх перед відторгненням, що призводить до частої зміни поглядів на оточуючих. Ці люди можуть сприймати світ у крайніх категоріях, бачачи все або цілком добрим, або абсолютно поганим.

Додаткові ознаки прикордонного розладу включають:

інтенсивний страх бути покинутим;

непереносимість самотності;

часте відчуття порожнечі;

часті прояви недоречного гніву;

імпульсивність;

селфхарм.

Лікування прикордонного розладу особистості

Для лікування прикордонного розладу особистості часто використовують комплексний підхід, що охоплює психотерапію і, в деяких випадках, застосування лікарських препаратів.

У ході психотерапії лікар допоможе:

навчитися керувати емоціями, які викликають дискомфорт;

знизити імпульсивність;

працювати над поліпшенням відносин, усвідомлюючи свої почуття та почуття інших людей;

дізнатися більше про прикордонний розлад особистості.

Антидепресанти, антипсихотики або препарати, що стабілізують настрій, можуть допомогти впоратися з такими симптомами розладу, як депресія, імпульсивність, агресивність та тривожність.