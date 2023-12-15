Ипохондрия – это психическое расстройство, характеризующееся навязчивым страхом заболеть. Люди с ипохондрией постоянно озабочены своим здоровьем, подозревая у себя различные заболевания, даже при отсутствии объективных симптомов.

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Новое исследование ипохондрии

В исследовании приняли участие 41290 человек, из которых 4129 страдали ипохондрией. В среднем за участниками исследования наблюдали в течение 13 лет.

За это время от всех причин умерло 268 человек с ипохондрией и 1761 без этого расстройства. Таким образом, смертность среди ипохондриков оказалась на 30% выше, чем в контрольной группе. Примечательно, что ипохондрики умирали в младшем возрасте: в среднем 70 лет против 75 в контрольной группе.

Ипохондрия сокращает продолжительность жизни

Риск смерти от естественных причин у людей с ипохондрией оказался в 1,6 раза выше, чем у людей без этого расстройства. При этом риск смерти от неестественных причин оказался в 2,4 раза выше.

Большинство смертей по неестественным причинам было связано с самоубийством, вероятность которого у людей с ипохондрией оказалась в 4,1 раза выше.

Ученые отмечают, что ипохондрия может быть связана с повышенным риском смерти по нескольким причинам. Во-первых, люди с ипохондрией часто избегают обращения к врачам, опасаясь услышать нелестный диагноз. Во-вторых, хроническая тревога и депрессия, характерные для этого расстройства, могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и другим проблемам со здоровьем. В-третьих, ипохондрия может привести к суициду.

Авторы исследования подчеркивают важность ранней диагностики и лечения ипохондрии. Своевременное вмешательство поможет снизить риск смерти и улучшить качество жизни людей с этим расстройством.