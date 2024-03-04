Метаанализ более чем 600 научных работ показал, что образование продлевает жизнь независимо от возраста, пола, места жительства и социально-демографических факторов. Однако механизмы связи все еще остаются непонятным.

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Новое исследование влияния образования

Специалисты из Школы общественного здравоохранения имени Джозефа Мейлмана при Колумбийском университете, а также из других медицинских и исследовательских центров США, Норвегии и Великобритании решили изучить, способно ли образование способствовать долголетию людей.

В новом исследовании ученые использовали данные Framingham Heart Study, долгосрочного исследования сердца среди жителей Фремингема, штат Массачусетс, которое стартовало в 1948 году и уже охватило три поколения.

Исследователи были знакомы с влиянием генетической и социальной наследственности на уровень образования и влиянием этих факторов на скорость старения. Поэтому в своей работе они решили изучить связь между образованием, биологическим старением и смертностью.

Всего были рассмотрены данные 3101 участника Framingham Heart Study. Уровень образовательной мобильности (то есть разницу в образовании между родителями и детьми) определяли, сравнивая данные представителей разных поколений. Кроме того, к геномным данным участников, полученных из их крови, был применен алгоритм DunedinPACE, который позволяет оценить скорость биологического старения. Исследователи также учли статистику по смертности и продолжительности жизни участников.

Образование замедляет старение и способствует долголетию

После объединения и анализа этих данных, ученые пришли к выводу, что образование может замедлить старение. Так, каждые два дополнительных года обучения по сравнению с родителями замедляли темпы биологического старения у участников на 2 – 3%. Это, свою очередь, приводило к снижению риска смерти примерно 10%.

Связь между высоким уровнем образования и улучшением здоровья пожилых людей была похожей в разных поколениях и сохранялась при сравнении детей из одной семьи. То есть, братья и сестры с более высоким уровнем образовательной мобильности, в среднем, старели медленнее и были здоровее, чем их менее образованные братья и сестры.