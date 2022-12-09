Помітити, що вами маніпулюють складно: спроби контролю бувають непомітними. Згодом маніпуляція сприймається як нормальне спілкування та може посилитися.

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Люди використовують маніпуляцію, щоб змусити іншу людину робити те, що їм потрібно. Маніпулятори спотворюють факти, використовують психологічний тиск та принижують емоції своєї жертви.

Маніпулятор використовує безліч стратегій: в результаті людина відчуває розгубленість, починає сумніватися в думках і почуттях, постійно перепрошує, навіть якщо не розуміє, у чому завинила. Важливо пам'ятати, що маніпуляція – це завжди емоційний та психологічний шантаж, а іноді фізичний.

Не терпіть

Розпізнавши маніпуляцію, не виправдовуйте маніпулятора навіть якщо це близька людина. Спробуйте змінити ситуацію, почніть із розмови. Наведіть конкретні приклади ситуацій, у яких намагалися керувати вашими діями. Говоріть чесно та відкрито про свої почуття. Наприклад: "Коли ти ігноруєш мене і мовчиш, мені прикро і боляче. Ми віддаляємось один від одного. Я не хочу, щоб ми стали чужими".

Під час відвертої розмови не піддавайтеся емоціям, маніпулятор може несвідомо спробувати повернути контроль. Наприклад, ви почали розмову і у відповідь отримали спалах емоцій: Ти мене ніколи не слухаєш!. Це спроба викликати почуття провини. Спокійно дайте відповідь: "Я готовий вислухати і почути тебе".

Поговоріть з маніпулятором про те, яка поведінка для вас прийнятна, а яка ні. Також необхідно встановити наслідки порушення кордонів. Наприклад: "Якщо ти не перестанеш переконувати мене, що мої почуття є безпідставними, я закінчу цю розмову". Якщо співрозмовник продовжує намагатися переконати, що ви не праві, припиніть дискусію.

Зверніться по допомогу

Щоб припинити маніпуляцію, слід знайти причину. Самостійно виявити її буває нелегко. Тому варто звернутися за допомогою до психолога.

У близьких відносинах, зокрема дружніх, причиною маніпуляції може бути страх втратити партнера чи друга. Тривога, страх чи ревнощі змушують маніпулювати близькою людиною. У цій ситуації допоможе розібратися психотерапевт.

Не звинувачуйте себе

Піддавшись маніпуляції, ви можете почуватися засмученим і не впевненим у своїх силах. Пам'ятайте, що ваші емоції, почуття та думки важливі та гідні поваги. Практикуйте співчуття до себе – це спосіб навчитися ставитися до себе як до друга, бути добрішим та уважнішим, прощати помилки. Ви не можете відповідати за вчинки іншої людини, але можете вирішити бути поруч або піти.